ВАДА продолжает отслеживать условия восстановления РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) по-прежнему продолжает отслеживать условия восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), несмотря на ситуацию на Украине.

В четверг, 19 мая, совет учредителей ВАДА ознакомился с новым отчетом о соблюдении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года лишить РУСАДА статуса соответствия.

«ВАДА продолжает отслеживать ситуацию в РУСАДА, включая предоставление ежемесячного отчета о его работе и контакты с отделом по национальным антидопинговым агентствам. И эта работа будет продолжаться на протяжении всего двухлетнего периода, чтобы в декабре решить, были ли соблюдены условия восстановления», — приводит ТАСС слова главного юрисконсульта организации Росса Венцеля.

От процесса исполнения решения CAS зависит, как долго российские спортсмены будут находиться под санкциями, связанными с делом о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS, Laboratory Information Management System) за период с 2012 по 2015 год.

В декабре 2020 года CAS признал российскую сторону виновной в передаче ВАДА недостоверных данных о тестировании спортсменов на допинг за указанный период, что стало основанием для санкций. Суд наложил двухгодичный запрет на выступление российских спортсменов под флагом своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх, Россия лишилась права претендовать на проведение крупнейших спортивных соревнований.