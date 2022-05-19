В ВАДА заявили о необходимости продолжать тестировать россиян на случай отмены санкций

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли заявил, что российских спортсменов необходимо продолжать проверять на допинг.

Практически все международные федерации отстранили спортсменов из России и Белоруссии от участия в своих соревнованиях.

«Мы пока продолжаем сохранять открытый диалог с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), — приводит слова Ниггли ТАСС. — Мы считаем, что это важно по ряду причин. Во-первых, это позволяет нам оставаться в курсе проводимых сейчас в России антидопинговых мероприятий. Во-вторых, мы считаем важным, что российские спортсмены продолжают тестироваться в текущих условиях».

По словам гендиректора ВАДА, российские спортсмены могут вернуться на международную арену.

«Некоторые из них все еще продолжают соревноваться, пусть и в нейтральном статусе. Также нельзя исключать, что российские спортсмены могут вернуться на международную арену. В этой связи мы можем столкнуться с проблемой, если не будем знать, что происходило на протяжении продолжительного периода времени в вопросе антидопинга», — сказал он.

Также Ниггли отметил, что одна из причин, по которой ВАДА продолжает диалог с РУСАДА, заключается в том, что организации связаны с решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Комитету по статусу соответствия ВАДА и исполкому необходимо получать информацию из России, чтобы в декабре принять решение», — заявил гендиректор ВАДА.

С декабря 2020 года РУСАДА лишено статуса соответствия, а российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх с государственными символами.