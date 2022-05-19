Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 11:35

В ВАДА заявили о необходимости продолжать тестировать россиян на случай отмены санкций

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли заявил, что российских спортсменов необходимо продолжать проверять на допинг.

Практически все международные федерации отстранили спортсменов из России и Белоруссии от участия в своих соревнованиях.

«Мы пока продолжаем сохранять открытый диалог с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), — приводит слова Ниггли ТАСС. — Мы считаем, что это важно по ряду причин. Во-первых, это позволяет нам оставаться в курсе проводимых сейчас в России антидопинговых мероприятий. Во-вторых, мы считаем важным, что российские спортсмены продолжают тестироваться в текущих условиях».

По словам гендиректора ВАДА, российские спортсмены могут вернуться на международную арену.

«Некоторые из них все еще продолжают соревноваться, пусть и в нейтральном статусе. Также нельзя исключать, что российские спортсмены могут вернуться на международную арену. В этой связи мы можем столкнуться с проблемой, если не будем знать, что происходило на протяжении продолжительного периода времени в вопросе антидопинга», — сказал он.

Также Ниггли отметил, что одна из причин, по которой ВАДА продолжает диалог с РУСАДА, заключается в том, что организации связаны с решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Комитету по статусу соответствия ВАДА и исполкому необходимо получать информацию из России, чтобы в декабре принять решение», — заявил гендиректор ВАДА.

С декабря 2020 года РУСАДА лишено статуса соответствия, а российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх с государственными символами.

Источник: https://tass.ru/sport/14667941
ВАДА
1
0
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
Продав «Челси» за $5 млрд, Абрамович не получил ни цента
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ВАДА заявили, что точная дата аудиторской проверки РУСАДА пока не определена
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости