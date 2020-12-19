В ВАДА выразили недовольство решением CAS в отношении российского спорта

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Как отмечается, санкции в отношении российского спорта должны были быть более строгими, как этого требовала ВАДА.

«Санкции для отдельных спортсменов, которые нарушают антидопинговые правила, являются строгими. Мы ожидаем, что организации и руководители будут придерживаться таких стандартов, каких придерживаемся мы. Однако этого не случилось», — отмечается в сообщении на сайте организации.

Напомним, 17 декабря CAS опубликовал решение по суду ВАДА и РУСАДА: российским спортсменам запретили выступать под флагом своей страны на крупных международных соревнованиях до конца 2022 года.

Этот срок в два раза меньше по сравнению с изначальным требованием ВАДА. При этом выступление российских спортсменов под нейтральным флагом не запрещено.