РУСАДА зафиксировало 99 нарушений в 2019 году

Российские спортсмены, находящиеся в пулах допинг-тестирования, с начала 2019 года допустили 99 нарушений правил доступности. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

- РУСАДА зафиксировало с начала 2019 года 99 нарушений (флажков) правил доступности, повлекших за собой пропуск допинг-тестов, - цитирует ТАСС Пахноцкую. - Спортсменов в обозначенное время либо не было в указанном месте, либо они вовсе не указали свое местоположение. По результатам административного пересмотра с учетом представленных спортсменами объяснений мы "простили" 22 флажка", - заметила Пахноцкая.

РУСАДА действует в интересах чистых спортсменов, обеспечивая, таким образом возможность их участия в международных соревнованиях разного уровня, для отбора на которые необходимо наличие определенного количества проб у каждого спортсмена.

Необходимо подчеркнуть важный момент - на этапе выхода отечественной антидопинговой системы из кризиса и восстановления РУСАДА правительство Российской Федерации обеспечило доступ для допинг-контроля в закрытые города. В нашем же случае некоторые спортсмены ведут речь про сломанные домофоны и ночевки в частных отелях как причины для их оповещения за несколько минут до окончания одночасового окна. Это вызывает удивление и демонстрирует несерьезное отношение таких атлетов к своим профессиональным обязанностям.