РУСАДА выявило в мае 15 случаев возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что за май было выявлено 15 случаев возможного нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами.

Согласно отчету РУСАДА, за 2019 год сотрудниками агентства было выявлено 49 случаев возможного нарушения антидопинговых правил.

Также в мае было установлено 31 нарушение правил доступности для допинг-тестирования. Всего за 2019 год было выявлено 135 таких нарушений.

– В 28 случаях речь идет о пропущенных тестах, в трех – о непредоставлении информации о местонахождении, – цитирует Пахноцкую ТАСС

​В настоящее время 15 российских спортсменов отбывают дисквалификацию за нарушение порядка предоставления информации о своем местоположении.