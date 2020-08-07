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«Когда в последний день Сочи-2014 менял пробы, знал: рано или поздно об этом расскажу». Откровения Родченкова

12:05
Григорий Родченков. Фото The NY Times
Григорий Родченков. Фото The NY Times
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков объяснил, почему решил рассказать о допинговой системе в российском спорте.

— Внутренние порывы, метания — они у меня были всегда, — приводит «Медуза» слова Родченкова. — Когда в последний день в Сочи я менял пробы этой противной рожи — я знаю про него очень много — Зубкова и другого читера [обманщика] Легкова, я знал, что рано или поздно об этом расскажу. Но на самом деле поворотным моментом для меня было то, что Нагорных сказал подменить пробу украинке, сделать ее грязной. [Это предложение Нагорных] меня прям выбесило: «Ну как же так, вы чего? Я под расстрелы не подписывался, и в пытках я не участвую». Я никогда не охотился, не ловил рыбу — я не могу, эти вещи не для меня. И я, конечно, никогда в жизни не менял чистые пробы на грязные!

Еще был один случай, который меня в самом начале потряс, — мы тогда еще не знали, как открывать пробы Б. Две девчонки[-бегуньи] то ли на 800 метров, то ли на полторашку попались на допинге. Нагорных сказал: «Московскую сохраняем, второй — рубить голову». При этом московская девчонка была среднего уровня, а вторая — очень перспективная. Я [тогда] подумал: «Ну как так можно, не глядя...».

Дополнительная информация:

https://meduza.io/feature/2020/08/07/da-ya-byl-vernyy-pes

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