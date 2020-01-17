МОК и IPC присоединились к процессу по делу между ВАДА и РУСАДА

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (IPC) стали участниками процесса в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), информирует сайт IPC. Они никак не будут вмешиваться в процесс, но призваны для того, чтобы санкции были четко понятны.

Напомним, исполком ВАДА 9 декабря единогласно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года.

— МОК и IPC заинтересованы в том, чтобы санкции были четко понятны. В этом заключается цель присоединения. Не должно оставаться места для двойного толкования, а санкции могли применяться без дополнительных процедур. Участие в процессе не ставит перед собой цель вмешательства в оценку последствий или санкций со стороны CAS.