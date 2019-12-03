Минспорт опроверг новость о том, что Россия согласилась с некоторыми обвинениям ВАДА

В министерстве спорта РФ прокомментировали информацию о том, что Россия согласилась с обвинениями в причастности Евгения Мочалова к изменениям в базе данных московской антидопинговой лаборатории. В ведомстве заверили, эта новость не соответствует действительности.

— Эта информация не соответствует действительности, — отметили в Минспорта. — Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу.

Мочалов работает системным администратором лаборатории, которая сейчас базируется в МГУ. В отчете комитета по соответствию ВАДА сообщается, что в лаборатории работала специальная «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения происходили не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в ВАДА. Мочалов сделал откат к базе данных ноября 2015 года.

По данным Sports Integrity Initiаtive, российская сторона согласилась, что Мочалов преднамеренно внес изменения в датировку базы. Это объясняется тем, что специалист перенес данные на свой личный компьютер, чтобы освободить место на диске. Но комиссия, которая расследовала манипуляции, сочла данную причину неправдоподобной. Последние изменения были внесены за день до передачи данных 16 января 2019 года.