Российская сторона подтвердила, что муж директора Московской лаборатории внес изменения в базу до передачи ВАДА

Муж директора Московской лаборатории Елены Мочаловой Евгений вносил изменения перед передачей базы в ВАДА, информирует Sports Integrity Initiаtive.

Мочалов работает системным администратором лаборатории, которая сейчас базируется в МГУ. В отчете комитета по соответствию ВАДА сообщается, что в лаборатории работала специальная «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения происходили не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в ВАДА. Мочалов сделал откат к базе данных ноября 2015 года.

Российская сторона согласилась, что Мочалов преднамеренно внес изменения в датировку базы. Это объясняется тем, что специалист перенес данные на свой личный компьютер, чтобы освободить место на диске. Но комиссия, которая расследовала манипуляции, сочла данную причину неправдоподобной. Последние изменения были внесены за день до передачи данных 16 января 2019 года.