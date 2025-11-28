Допинг
28 ноября 2025, 21:09

Логинова переизбрана на пост гендиректора РУСАДА

Алина Савинова

Вероника Логинова останется на посту генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Она переизбрана на новый четырехлетний срок. Решение было принято общим собранием членов РУСАДА.

Член наблюдательного совета РУСАДА Евгений Ачкасов отметил, что работа Логиновой заслужила высокую оценку.

«За первые четыре года Вероника Викторовна показала себя как руководитель, способный не только управлять сложной организацией в условиях вызовов, но и предлагать важные инициативы, способствующие усилению культуры чистого спорта в России», — заявил Ачкасов.

Логинова является генеральным директором РУСАДА с декабря 2021 года.

Источник: РИА Новости
