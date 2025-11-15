Допинг
Допинг

Допинг

Сегодня, 10:49

Международный эксперт ВАДА сохранит место в наблюдательном совете РУСАДА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответила на вопрос о новом составе наблюдательного совета организации.

По ее словам, место в новом составе сохранит международный эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) литовец Мариус Девижис.

«На данный момент информации о кандидатах нет. Могу сказать точно, что полномочия международного эксперта, назначенного ВАДА, не истекли, и он продолжит свою работу», — цитирует Логинову ТАСС.

Прием заявок на четыре места в наблюдательном совете РУСАДА завершился 10 ноября.

Источник: ТАСС
ВАДА
РУСАДА
