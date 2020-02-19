Источник: Экс-руководители РУСАДА подозреваются в закупке оборудования по завышенным ценам

По данным New York Times, бывшее руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подозревают в покупке оборудования по завышенным ценам с целью незаконного обогащения.

Источник указывает, что схема выявлена после аудита, которой был проведен по инициативе нового главы агентства Юрия Гануса. Аудит показал, что чиновники РУСАДА приобретали оборудование для тестов на допинг по завышенным ценам. В некоторых случаях цены были завешены более чем на 50 процентов. При этом оборудование закупали через менеджеров РУСАДА и подставные фирмы. Ганус заявил, что ознакомился с отчетами и видел различия меду начальной ценой и итоговой.

Также новый глава РУСАДА утверждает, что данные было передано в правоохранительные органы, но в итоге дело было закрыто. Он заявил, что требовал возобновить расследование. Среди фигурантов расследования указан Рамиль Хабриев, который покину РУСАДА в 2015 году.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.