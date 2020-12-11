Адвокат Анатолий Кучерена вошел в Наблюдательный совет РУСАДА
12:44
Общее собрание членов РУСАДА утвердило новый состав Наблюдательного совета агентства.
В него вошли адвокат Анатолий Кучерена, преподаватель бизнес-школы РГГУ Виталий Виноградов, спортивный врач Сергей Илюков, космонавт Сергей Рязанский, юрист Наталия Соколова, академик РАН Владимир Чехонин и директор Европейского учебного института МГИМО Тамара Шашихина.
Новыми членами агентства стали Ассоциация юристов России и Международный центр охраны здоровья. Учредители РУСАДА — Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России — проинформировали о намерении прекратить до конца 2020 года свой статус членов агентства в соответствии с новыми стандартами Всемирного антидопингового кодекса.
(Олег Шамонаев)
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