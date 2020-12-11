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Адвокат Анатолий Кучерена вошел в Наблюдательный совет РУСАДА

12:44

Общее собрание членов РУСАДА утвердило новый состав Наблюдательного совета агентства.

В него вошли адвокат Анатолий Кучерена, преподаватель бизнес-школы РГГУ Виталий Виноградов, спортивный врач Сергей Илюков, космонавт Сергей Рязанский, юрист Наталия Соколова, академик РАН Владимир Чехонин и директор Европейского учебного института МГИМО Тамара Шашихина.

Новыми членами агентства стали Ассоциация юристов России и Международный центр охраны здоровья. Учредители РУСАДА — Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России — проинформировали о намерении прекратить до конца 2020 года свой статус членов агентства в соответствии с новыми стандартами Всемирного антидопингового кодекса.

(Олег Шамонаев)

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