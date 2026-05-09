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9 мая, 20:10

Уругваец Гильермо Томас Сильва выиграл второй этап «Джиро д'Италия»

Руслан Минаев

Уругвайский велогонщик XDS Astana Team Гильермо Томас Сильва одержал победу на втором этапе многодневки «Джиро д'Италия», стартовые гонки которой проходят в Болгарии. Этап протяженностью 221 км прошел по маршруту Бургас — Велико-Тырново.

Второе место занял немец Флориан Шторк (Tudor Pro Cycling Team), третьим стал итальянец Джулио Чикконе (Lidl-Trek). За 23 км до финиша гонщики угодили в массовый завал. Австралийца Джея Вайна из UAE Team Emirates увезли с трассы на носилках.

Сильва возглавил генеральную классификацию с результатом 9 часов 23 минуты. Вторым идет Шторк (отставание — 4 минуты), третьим — колумбиец Эган Берналь из Netcompany-Ineos (+4.0).

Третий этап протяженностью 175 км пройдет по маршруту Пловдив — София. Начиная с четвертого этапа гонщики будут соревноваться в Италии.

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Велоспорт
Джиро д`Италия
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