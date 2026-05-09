Уругваец Гильермо Томас Сильва выиграл второй этап «Джиро д'Италия»

Уругвайский велогонщик XDS Astana Team Гильермо Томас Сильва одержал победу на втором этапе многодневки «Джиро д'Италия», стартовые гонки которой проходят в Болгарии. Этап протяженностью 221 км прошел по маршруту Бургас — Велико-Тырново.

Второе место занял немец Флориан Шторк (Tudor Pro Cycling Team), третьим стал итальянец Джулио Чикконе (Lidl-Trek). За 23 км до финиша гонщики угодили в массовый завал. Австралийца Джея Вайна из UAE Team Emirates увезли с трассы на носилках.

Сильва возглавил генеральную классификацию с результатом 9 часов 23 минуты. Вторым идет Шторк (отставание — 4 минуты), третьим — колумбиец Эган Берналь из Netcompany-Ineos (+4.0).

Третий этап протяженностью 175 км пройдет по маршруту Пловдив — София. Начиная с четвертого этапа гонщики будут соревноваться в Италии.

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