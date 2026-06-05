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5 июня, 16:17

UCI снял все ограничения с велогонщиков из Белоруссии

Сергей Филин

Международный союз велосипедистов (UCI) полностью снял санкции с белорусских спортсменов, сообщила пресс-служба организации.

Велогонщики из РБ смогут принимать участие в командных и одиночных турнирах под эгидой UCI с национальной символикой.

Также в пятницу UCI допустил россиян к командным соревнованиям в нейтральном статусе.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов допустил россиян и белорусов к Кубку мира, ЧМ и другим международным соревнованиям в статусе нейтральных индивидуальных спортсменов. Они были отстранены с весны 2022 года.

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