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5 июня, 16:04

Россиян допустили к командным соревнованиям по велоспорту в нейтральном статусе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил российским спортсменам выступать в командных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба организации.

Новые правила вступят в силу с 1 июля. Аналогичные изменения внесет и Европейский союз велосипедистов (UEC).

Благодаря этому российские спортсмены смогут принять участие в командных гонках на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров и молодежи до 23 лет, который пройдет в немецком Котбусе с 7 по 12 июля.

Кроме того, UCI снял все ограничения с белорусских велосипедистов, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Таким образом, представители Белоруссии смогут выступать без действовавших ранее ограничений.

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