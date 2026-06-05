Россиян допустили к командным соревнованиям по велоспорту в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил российским спортсменам выступать в командных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба организации.

Новые правила вступят в силу с 1 июля. Аналогичные изменения внесет и Европейский союз велосипедистов (UEC).

Благодаря этому российские спортсмены смогут принять участие в командных гонках на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров и молодежи до 23 лет, который пройдет в немецком Котбусе с 7 по 12 июля.

Кроме того, UCI снял все ограничения с белорусских велосипедистов, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Таким образом, представители Белоруссии смогут выступать без действовавших ранее ограничений.

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