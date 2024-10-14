Fable, Kingdom Come Deliverance 2 и еще 8 ожидаемых RPG 2025 года

До конца 2024 года еще два с лишним месяца, а мы уже смотрим, что будет дальше.

2025-й обещает быть богатым на ролевые игры. Уже зимой выйдут несколько потенциальных и сильно отличающихся друг от друга проектов, метящих в хиты.

Собрали топ-10 лучших ролевок, которые увидят свет в обозримом будущем.

Некоторые проекты, о которых мы расскажем ниже, не являются чистокровными RPG. В этих играх смешано сразу несколько жанров.

1. Kingdom Come Deliverance 2

— Разработчик: Warhorse Studios

— Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

— Дата выхода: 11 февраля 2025 года

Долгие годы геймеры строили догадки, каким будет следующий проект Даниэля Вавры — создателя культовой Mafia. К сожалению, с сиквелом дела не задались, но долгие годы ожиданий не прошли зря. Вавра всех переиграл, сменив жанр и сеттинг в Kingdom Come Deliverance — одной из лучших ролевок в истории.

Да, у проекта не все было гладко на релизе — баги, оптимизация и еще ряд нюансов. Но достоверно воссозданная атмосфера Средневековья сделала свое дело. Где еще найдешь RPG в таком сеттинге, но при этом лишенную элементов фэнтези? Неудивительно, что выход продолжения был лишь вопросом времени.

В Deliverance 2 геймеров ждет еще больший по размерам открытый мир, населенный сотнями уникальных NPC и богатый на всевозможные активности. Также разработчики пообещали сделать большую ставку на нелинейность. Многие задания можно будет выполнить разными способами, а поступки главного героя напрямую повлияют на отношение к нему неигровых персонажей.

2. Assassin's Creed Shadows

— Разработчик: Ubisoft Quebec

— Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

— Дата выхода: 14 февраля 2025 года

Общественность принялась критиковать Assassin's Creed Shadows сразу после анонса — за темнокожего самурая и, как следствие, «историческую недостоверность». В кои-то веки «воинствующая» толпа добилась своего — ролевой экшен перенесли с осени 2024-го на зиму 2025-го. Что, кстати, очень плохо сказалось на акциях Ubisoft, рухнувших на 19 процентов.

По словам известного инсайдера Тома Хендерсона, причиной отсрочки послужило не только желание внести коррективы в сеттинг, но и сам игровой процесс. Разработчики, пожелавшие остаться анонимными, рассказали о том, что Assassin's Creed Shadows создается не в лучшей остановке. Многие элементы геймплея работают не лучшим образом, поэтому их полируют стахановскими темпами.

Команда не раз просила перенести релиз и Ubisoft, памятуя о плохих продажах Star Wars Outlaws, все-таки пожертвовала репутацией в угоду качеству игры. Хватит ли этих трех месяцев для того, чтобы новая AC порадовала не только необычным для серии сеттингом, но и геймплеем? Сомневаемся.

3. Avowed

— Разработчик: Obsidian Entertainment

— Платформы: ПК, Xbox Series

— Дата выхода: 18 февраля 2025 года

Авторы Avowed не торопились раскрывать все карты, так что бытовало мнение, что Avowed отменили. К счастью, это оказалось не так, и уже в феврале мы увидим возвращение «той самой Obsidian». Студия ассоциируется с фэнтезийными играми, но в последние годы стала уделять научной фантастике больше внимания.

Новинка отправит нас в мир Эор, один из регионов, охваченный пандемией чумы. В ходе путешествия предстоит не только выяснить обстоятельства произошедшего, но и решить проблемы посерьезнее. Боевая система объединила магию, холодное оружие и огнестрел. Не то что бы новаторская фишка, но авторы считают ее одной из ключевых особенностей Avowed.

Занятный факт — на ранних этапах Obsidian сильно ориентировалась на The Elder Scrolls V: Skyrim и собиралась сделать чуть ли не свою версию хита от Bethesda. Впоследствии команда отказалась от этой затеи, решив идти своей дорожкой.

4. Monster Hunter Wilds

— Разработчик: Capcom

— Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

— Дата выхода: 28 февраля 2025 года

Monster Hunter Wilds станет первой частью долгоиграющей серии, посетившей консоли текущего поколения. Ко всему прочему проект получит еще и русскую локализацию, чего прежде не было. И это при том, что Capcom прекратила продажи своих игр на территории РФ после всем известных событий.

Ах да, это еще и первая Monster Hunter, созданная на движке RE Engine, который славится не только отличным качеством графики, но и оптимизацией. В общем, фанатов серии ждет знаковое пополнение, призванное удивить техническим исполнением и огромным миром с уймой увлекательных активностей.

5. Fable

— Разработчик: Playground Games

— Платформы: ПК, Xbox Series

— Дата выхода: 2025 год

Ситуация с перезапуском Fable по-прежнему остается спорной. Проект доверили Playground Games, прежде занимавшейся только гонками. Да и с момента анонса прошло несколько лет, а полноценный геймплей так и не показали.

По словам разработчиков, они намерены сохранить все ключевые черты серии, но при этом дополнить это новыми механиками и, конечно же, современной графикой. Поскольку движок здесь от Forza Horizon, то с последним проблем точно не будет. Что же до первого — подходит к концу 2024-й и те элементы, что в свое время сделали Fable новаторским проектом, уже давно ушли в тираж.

Выбор между темной и светлой стороной, отношение NPC к герою и так далее. Таким нынче никого не удивишь. Поэтому Playground Games придется основательно постараться над тем, чтобы грядущая Fable не то что бы удивляла, а хотя бы игралась адекватно на фоне многочисленных конкурентов.

6. Chernobylite 2: Exclusion Zone

— Разработчик: The Farm 51

— Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

— Дата выхода: 2025 год

Оригинальная Chernobylite стала отличной альтернативой серии S.T.A.L.K.E.R. — особенно культовой в России и странах бывшего СНГ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что долго тянуть с сиквелом разработчики не стали.

Базовые элементы остались — игрокам вновь предстоит отправиться в печально известную зону отчуждения, населенную монстрами и странными аномалиями. Помимо этого придется иметь дело с членами прочих группировок, безжалостно уничтожающих все на своем пути ради влияния.

Обещана гибкая система прокачки, позволяющая адаптировать навыки героя под свой стиль игры, а также экшен, объединивший ближний бой и перестрелки.

7. Borderlands 4

— Разработчик: Gearbox Software

— Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

— Дата выхода: 2025 год

Четвертую часть знаменитой серии Borderlands, слухи о которой ходили уже давно, анонсировали недавно. Следовательно, подробностей о ней всего ничего, несмотря на намеченный на 2025 год релиз. Игроку предстоит вжиться в роль Искателя Хранилища, отправившегося на поиски ценного лута на неизведанной планете.

Gearbox предсказуемо назвало четвертую часть лучшей в серии, отметив, что ее сетттинг в корне отличается от ранее виденного. Borderlands 4 обещает быть куда более мрачной. И авторы охарактеризовали дизайн как «хай-тек лоу-фай».

8. Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

— Разработчик: The Chinese Room

— Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

— Дата выхода: 2025 год

Многострадальный сиквел Vampire: The Masquerade — Bloodlines, долгие годы кочевавший от одной студии к другой, в итоге отдали на откуп The Chinese Room. Решение странное, ведь команда не выпустила ни одного выдающегося проекта. А, может, мы просто сгущаем краски раньше времени — кто знает.

Фанаты первой части, коих немало, просили о продолжении на протяжении полутора десятков лет. И хоть какой-то сиквел будет лучше пустого места.

Концептуально проект близок к оригиналу — в роли вампира, пробудившегося ото сна, геймеру предстоит навести порядок в «потустороннем» сообществе. Игровой процесс и нарратив будут отличаться в зависимости от выбранного клана.

9. WUCHANG: Fallen Feathers

— Разработчик: Leenzee

— Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

— Дата выхода: 2025 год

В последние годы азиатские разработчики начали активно клепать соулслайки, и пока что у них это очень даже неплохо получается. Может, в ближайшее время они и не переплюнут эпохальную Dark Souls, но Москва ведь, как известно, тоже не сразу строилась. Очередным приветом из Китая станет WUCHANG: Fallen Feathers, которая отправит игроков в мрачные времена заката династии Мин.

В роли пиратки Учан, потерявшей память, геймеру предстоит сразиться с ордами мифических монстров и восстановить былые воспоминания. Как несложно догадаться, у героини хватает скелетов в шкафу и от того, какие именно пробелы в памяти будут восполнены, будет зависеть и финал запутанной истории.

10. Crimson Desert

— Разработчик: Pearl Abyss

— Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

— Дата выхода: второй квартал 2025 года

Изначально Crimson Desert должна была стать приквелом к Black Desert Online — популярной MMORPG. Впоследствии от идеи отказались и перелопатили игру в одиночную RPG, события которой разворачиваются в той же вселенной.

Главным героем новой истории станет бывалый наемник, обремененный лидерством и терзаемый воспоминаниями о прошлом. В общем, завязка уж очень смахивает на вышеупомянутую WUCHANG: Fallen Feathers. При этом геймплейно проект ближе к приключенческим экшенам, но с ролевыми элементами, без которых нынче не обходится почти ни одна игра.

Да и сеттинг тут не особо мрачный — скорее, что-то «ведьмакообразное», но в исполнении разработчиков из Азии.