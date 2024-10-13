Рабочие бонус-коды для «Мира танков» в октябре 2024 года

Зачем тратить свои деньги, когда есть они?

Бонус-коды (они же промокоды) в «Мире танков» — отличная возможность быстрее прокачать танк и получить дни премиум-аккаунта. В редких случаях через бонус-коды можно забрать и золото. Это крайне редкая внутриигровая валюта.

А какие бонус-коды для самой популярной танковой игры в России доступны в октябре 2024 года? В этом месяце выбор из бонус-кодов — огромен.

Бонус-коды для «Мира танков» в октябре 2024 года

1. LESTAIGRY2024 — 3 дня премиум-аккаунта, 6 декалей «Стальное трио», 3 личных резерва + 200% к комбинированному опыту на 1 час, 3 личных резерва + 50% к боевому опыту на 1 час и 2D-стиль «Триумвират».

2D-стиль «Триумвират» в «Мире танков».

2. MIRKORABLEI9LET — 1 день према + 3 надписи «Был бы флот, а гавани найдутся» + 3 эмблемы «Печать Мира кораблей» + 2D-стиль «Ослепляющий камуфляж».

2D-стиль «Ослепляющий камуфляж» в «Мире танков».

3. TANKDAYRTK — 1 день према + 2D-стиль «Экипаж машины боевой».

2D-стиль «Экипаж машины боевой» в «Мире танков».

4. MT2024TDAY — 3 дня према + 2D-стиль «В погонах с красным кантом» + 6 надписей «С днем танкиста» + 2 резерва + 100% к боевому опыту на 1 час.

2D-стиль «В погонах с красным кантом» в «Мире танков».

5. BOOSTERCREWEXP — 1 резерв + 50% к опыту за бой на 1 час + 1 резерв + 200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час.

6. BONUSMIRTANKOV2024 — 50 000 серебра.

7. CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций «Искусство сбивать пламя».

Где и как ввести бонус-коды для «Мира танков»

Есть два варианта активировать бонус-коды. В первом варианте необходимо загрузить и установить лаунчер Lesta Games Center.

1. Запустите лаунчер Lesta Games Center.

2. Кликните на свой никнейм с аватаром.

3. Нажмите на «Активировать код Lesta Games».

4. Введите один из бонус-кодов.

Второй вариант подразумевает переход на официальный сайт издателя.

1. Зайдите на сайт Lesta Games.

2. Залогиньтесь или пройдите регистрацию аккаунта.

3. Нажмите на «Активировать код».

В «Мире танков» есть еще инвайт-коды, но они даются только новым игрокам, только что зарегистрировавшим аккаунт.

Инвайт-коды для «Мира танков» в октябре 2024 года, если вы только зарегистрировались в игре