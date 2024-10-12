Раскрыты все карты ежедневного комбо для X Empire (Musk EMpire) на 12-13 октября
Появилось комбо дня для X Empire (Musk Empire) на 12-13 октября
Комбо в X Empire на 12-13 октября.
Фото ТАСС
1.Разработка игр
2.Разведение единорогов
3.Искусственнй интеллект
Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)
С 3 уровня игроки получают возможность вкладывать монеты в те или иные карты — это может принести как доход, так и убыток. Но каждый день в 13:00 по Москве обновляются три карты, которые гарантированно принесут прибыль — ее объемы зависят от количества инвестированных монет.
Как собрать комбо дня в X Empire (Musk Empire)
Перейдите на карту, нажав кнопку «Город» и выберите на ней «Инвестиции». Теперь следует поочередно вложить в каждую из входящих в комбо дня карт максимально доступное количество монет. Готово!
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