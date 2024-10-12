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В Госдуме считают, что киберспортсмены из Украины боятся пожимать руки россиянам

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на отказ украинских киберспортсменов пожать руки россиянам после матча на турнире по Counter-Strike 2 в Бразилии.

«Причина не в самих ребятах, которые отказались пожимать, а в тех чиновников, которые пугают своих спортсменов. Ни для кого не секрет, что спортсменам, которые выезжают за рубеж и участвуют в матчах против россиян, четко указано, чтобы они никогда и ни при каких обстоятельствах не пожимали руки и не фотографировались с соперниками из России. Они понимают, что просто стали заложниками ситуации. Заложниками несправедливого и незаконного решения спортивных чиновников и руководителей Украины. Просто банальный человеческий страх», — цитирует Свищева «РБ Спорт».

В четвертьфинале турнира украинская команда Natus Vincere победила коллектив Virtus.pro из России (2:0). После игры часть киберспортсменов из Украины хотели пожать руки россиянам, но партнеры по команде их переубедили. В итоге украинцы остались в своей кабинке.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Свищев
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