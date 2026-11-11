«Майами Хит» проведет матч НБА в форме по мотивам GTA 6

Вечер получил название A Night in Vice City. На официальном сайте «Майами» сообщается, что команда выйдет на площадку под именем Vice City, которое носит вымышленный город из GTA 6. Для одного матча подготовят специальный паркет, оформление арены Kaseya Center и новую игровую форму. Мероприятие связано с партнерством клуба и Rockstar Games. Встреча с «Милуоки» начнется в 19.00 по местному времени 18 ноября.

Клуб представил дизайн совместной коллекции Nike и Cactus Jack. Для игроков предусмотрен отдельный вариант формы, а болельщики смогут приобрести специальную версию на мероприятии. Кроме того, в продажу поступили футболки, кепки и другие предметы с символикой Vice City. Организаторы анонсировали тематические активности на арене и отдельное оформление игрового пространства.

Вайс-Сити — один из главных городов вселенной Grand Theft Auto. В шестой части серии он расположен в вымышленном американском штате Леонида и вдохновлен Майами. Именно поэтому сотрудничество Rockstar с местным клубом НБА стало частью рекламной кампании перед релизом игры 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Сам матч «Майами» и «Милуоки» пройдет в рамках регулярного чемпионата НБА, а не выставочного турнира.