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NBA 2K27 продалась тиражом более 4 миллионов копий, но не выполнила план Take-Two

Антон Роговский
NBA 2K27.
Фото 2K

Во время квартальной отчетности 9 ноября Take-Two сообщила, что NBA 2K27 показала второй по величине объем чистых поступлений от продаж на старте за всю историю серии. Однако внутренний финансовый прогноз за отчетный период выполнить не удалось. Компания связывает ситуацию в том числе с необычно насыщенным календарем игровых и развлекательных премьер. Точную величину отклонения от плана издатель не уточнил.

Отдельное внимание вызвал близкий выход Grand Theft Auto VI. Глава Take-Two Штраус Зельник в комментарии Bloomberg допустил, что ожидание GTA 6 могло сказаться на покупательских решениях части игроков. При этом издатель не представил статистику, которая позволила бы определить точный вклад этого фактора в продажи NBA 2K27. Поэтому говорить о доказанном падении продаж исключительно из-за GTA 6 было бы неверно.

В компании рассчитывают на рост активности пользователей NBA 2K27 во второй половине финансового года. Для игры запланирован масштабный выпуск дополнительного контента, в том числе тематические сезоны и новые возможности, связанные с университетским баскетболом. GTA 6 должна выйти 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Обе игры выпускаются компаниями, входящими в группу Take-Two, поэтому их коммерческие показатели отражаются в общей отчетности издателя.

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