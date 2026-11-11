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GTA 6 установила рекорд по предзаказам в магазинах PlayStation и Xbox

Антон Роговский
GTA 6.
Фото Rockstar Games

Sony сообщила о рекорде при объявлении старта предварительной загрузки GTA 6 на PlayStation 5. Компания подчеркнула, что интерес к игре оказался настолько высоким, что пользователям разрешили загружать файлы за девять дней до официального релиза. Владельцы цифровых предзаказов уже могут подготовить игру к запуску. Аналогичное заявление сделала Microsoft: GTA 6 стала самым предзаказываемым проектом за все время существования Microsoft Store.

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Обе платформы назвали достижение историческим, но не раскрыли количество проданных предварительных заказов. Поэтому сравнивать официальные показатели PlayStation и Xbox в абсолютных цифрах пока нельзя. Отдельно от заявлений владельцев магазинов аналитические компании публикуют собственные оценки продаж, которые не следует принимать за финансовую отчетность издателя.

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Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. На старте игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Sony организовала запуск по местной полуночи в разных странах, начиная с Новой Зеландии. Предварительная загрузка помогает игрокам заранее получить необходимые файлы, но доступ к самой игре до официального времени запуска не открывает. Rockstar Games разрабатывает шестую часть серии с открытым миром, действие которой происходит в штате Леонида и Вайс-Сити.

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