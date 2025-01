Скоро игры можно будет понюхать

Сообщается, что на конференции CES 2025 Sony показала журналистам необычную версию The Last of Us. Привычная консольная игра сопровождалась... ароматами, еще сильнее погружающими игроков в виртуальный мир.

Пока нет информации о том, собирается ли Sony делать эту технологию общедоступной, и как поступать с тем, что многие игры должны пахнуть менее чем приятно.