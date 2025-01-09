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Сегодня, 13:15

Россиян защитят от «деструктивного контента» в видеоиграх уже в январе

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Фото Вячеслава Володина, Telegram

Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ, провел опрос среди аудитории своего Telegram-канала. Политик заметил, что в последнее время поступают обращения о том, что в видеоиграх встречается много «сюжетов, содержащих насилие и агрессию» и «пропаганды чуждых нам ценностей».

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По его словам, уже в январе Госдума РФ собирается принять решение о защите детей от деструктивного контента. Судя по результатам опроса, подписчики спикера горячо одобряют эту инициативу.

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