Россиян защитят от «деструктивного контента» в видеоиграх уже в январе

Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ, провел опрос среди аудитории своего Telegram-канала. Политик заметил, что в последнее время поступают обращения о том, что в видеоиграх встречается много «сюжетов, содержащих насилие и агрессию» и «пропаганды чуждых нам ценностей».

По его словам, уже в январе Госдума РФ собирается принять решение о защите детей от деструктивного контента. Судя по результатам опроса, подписчики спикера горячо одобряют эту инициативу.