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В Crimson Desert добавили функцию кросс-сохранения и провели очередную работу над ошибками

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Crimson Desert.
Фото Яндекс.Маркет

Pearl Abyss выпустила свежее обновление (1.14.00) для Crimson Desert на всех актуальных платформах.

Функция кросс-сейва добавлена на PC, PlayStation и Xbox Series. Она позволяет игрокам переносить сохранения между платформами, продолжая приключения с одного файла без потери прогресса.

Обновление исправляет баги, мешавшие прогрессу. Например, ошибки в квесте «Гномья забота» и управлении персонажем при взаимодействии с кроватью, когда питомец на ней находится. Полный список исправлений — в патчноуте.

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