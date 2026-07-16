Вышло демо NOIR BLOOM — 2D-боевика в духе Katana ZERO

Игра в стиле двумерного ган-фу-экшена, навеянная Katana ZERO, была анонсирована в мае 2026 компаниями HONKI Games и GameWorks Ventures и вышла в виде демоверсии в Steam.

Место действия NOIR BLOOM — азиатский мегаполис Коу-Винг. Криминальный авторитет похитил девочку, и главный герой, Белый Призрак, возвращается, чтобы ее спасти. Он сражается в трущобах, на рынках и в роскошных башнях. Как и в Katana ZERO, Призрак тщательно планирует свои действия и эффективно сражается, используя кулаки и оружие.

Релиз NOIR BLOOM намечен на 2027 год на PC. Планируется, что игра получит текстовый перевод на русский язык.