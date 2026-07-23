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Сегодня, 02:59

Вембаньяма будет изображен на обложке NBA 2K27

Евгений Козинов
Корреспондент
Виктор Вембаньяма.
Фото Global Look Press

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма будет главным лицом обложки стандартного издания нового баскетбольного симулятора NBA 2K27. 22-летний француз впервые попал на обложку игры.

Американская баскетболистка Кейтлин Кларк будет изображения на версии Deluxe Edition, а экс-баскетболист Деррик Роуз — на Ultra Edition.

В прошлом году на обложке стандартного издания был Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы».

Релиз NBA 2K27 состоится 4 сентября на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК. При этом владельцы расширенных изданий смогут начать играть с 28 августа.

В сезоне-2025/26 Вембаньяма сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 25,0 очка, 11,5 подбора и 3,1 передачи.

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Баскетбол
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Виктор Вембаньяма
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