Castlevania: Belmont's Curse прибудет на Switch в один день с остальными платформами

Konami объявила, что 15 октября экшен-платформер Castlevania: Belmont's Curse выйдет на ПК (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5 и Xbox Series, а версия на Switch подоспеет до конца года, но ситуация изменилась — версия для Nintendo выйдет в тот же день, что и другие.

Belmont's Curse переносит игроков в средневековый Париж, охваченный огнем и монстрами. Тревор Бельмонт и его дочь Роуз отправляются на пылающие улицы, где девушка оказывается втянута в опасный заговор.

Предстоит использовать легендарный кнут «Убийца вампиров» в бою и исследовании. Помимо знакомых боссов, таких как Смерть и Медуза, Роуз встретит новых врагов, включая Жанну д'Арк. Заточенные злодеи дадут доступ к новым заклинаниям и действиям.

Разработчики из Evil Empire обещают разнообразное снаряжение: оружие в семи категориях и реликвии для усиления способностей Роуз. К тому же игра получит текстовый русский перевод.