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Юный игрок в Roblox отдал мошенникам 900 тысяч рублей — он думал, что с ним говорит блогер

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Мошенничеством в Roblox уже никого не удивить, но на этот раз удивляет масштаб — ребенок из Москвы перевел злоумышленникам 900 тысяч рублей с маминой карты. Преступник представился неким «известным блогером», благодаря чему и удалось ввести школьника в заблуждение.

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Разумеется, родители уже обратились в полицию, но вероятность возврата утерянного мала — подобные дела сложно раскрывать, а зачастую мошенники «работают» не из России. Сообщается, что только в Москве за последний месяц произошло 8 подобных случаев.

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