Родителям не доверяем: в Госдуме РФ решили ограничить доступ детей к видеоиграм

5 февраля в Госдуме РФ состоялось заседание рабочей группы Комитета по защите семьи. На повестке дня стоял законопроект о регулировании игровой индустрии в стране, а в дискуссии принимали участие депутаты, чиновники, психологи и прочие эксперты.

В Госдуме всерьез озаботились психологическим здоровьем детей, которые проводят время с джойстиками в руках. Некоторые эксперты заявили об «очевидном травмирующем воздействии» видеоигр на несовершеннолетних.

Многие члены комитета сошлись во мнении, что доверия к российским родителям нет — государству придется вмешиваться в вопрос доступа детей к игровому контенту.

Часть экспертов высказалась за китайскую модель со строгой системой верификации, другая часть настаивала на том, что маркировки должно быть достаточно.

Психолог Олег Моисеев предложил ввести мониторинг игровой продукции с привлечением широкого круга специалистов: историков, социальных работников, педагогов и прочих. Глава Комитета по защите семьи Нина Останина пошла дальше всех — она заговорила о прямом ограничении доступа в интернет для несовершеннолетних.

Законопроект планируют разрабатывать до июля 2025 года.