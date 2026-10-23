Для Xbox запустили систему облачного гейминга — участники Xbox Insider без Game Pass получат доступ раньше

Xbox запустила тестирование стриминга без подписки и озвучила цены на пакеты часов — участники Xbox Insider без подписки Game Pass могут раньше оценить нововведение, которое выйдет в ноябре.

Расценки у «пакетов облачной игры» следующие:

10 часов — 3,99 доллара

25 часов — 7,99 доллара

50 часов — 11,99 доллара

Опция позволяет играть через «облако» без рекламы в высоком качестве и с сокращенным временем ожидания даже в часы пик, а купленные пакеты будут активны до исчерпания. Также доступен бесплатный тестовый доступ с рекламой для участников программы.