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Для Xbox запустили систему облачного гейминга — участники Xbox Insider без Game Pass получат доступ раньше

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер компании Xbox.
Фото Xbox

Xbox запустила тестирование стриминга без подписки и озвучила цены на пакеты часов — участники Xbox Insider без подписки Game Pass могут раньше оценить нововведение, которое выйдет в ноябре.

Расценки у «пакетов облачной игры» следующие:

  • 10 часов — 3,99 доллара
  • 25 часов — 7,99 доллара
  • 50 часов — 11,99 доллара

Опция позволяет играть через «облако» без рекламы в высоком качестве и с сокращенным временем ожидания даже в часы пик, а купленные пакеты будут активны до исчерпания. Также доступен бесплатный тестовый доступ с рекламой для участников программы.

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