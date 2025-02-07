«Яндекс» возродит легендарные выставки игр в России

«Яндекс» вернет «ИгроМир» и Comic Сon в Россию. Компания уже выкупила соответствующие товарные знаки в январе 2025 года.

Обе выставки пройдут этой осенью. «Сейчас начнем формировать программу фестиваля, вести переговоры с партнерами, производителями контента, холдингами и спонсорами», — заявили в «Яндексе».

Фото YouTube-канал ИгроМир

Информация о готовящихся мероприятиях будет появляться на сайте Comiccon.ru. Напомним, что оба фестиваля не проводились уже несколько лет: сначала из-за пандемии, затем из-за банкротства их организатора.