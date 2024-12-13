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Хуже будет всем: эксперты опасаются, что новые меры пошатнут игровую индустрию в РФ

Евгения Воскресенская
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Фото https://ru.freepik.com/

Представители РВИ (Организации развития видеоигровой индустрии) выразили обеспокоенность новым законопроектом. Он предусматривает обязательную маркировку видеоигр, а также проведение экспертизы на наличие в них запрещенного контента.

Пожалуй, больше всего россиян возмутило предложение ввести обязательную авторизацию покупателей, в том числе через портал «Госуслуги».

Представители организации считают, что столь строгие меры ничем не обусловлены и, скорее всего, «сведут на нет множество усилий, которые были предприняты игровым сообществом за последние три года». К тому же законопроект противоречит указам президента, направленным на поддержку индустрии.

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В РВИ отметили ряд негативных последствий, которые не заставят себя долго ждать, если прописанные в законопроекте меры будут приняты. Отказ подчиняться новым требованиям может стать причиной блокировок иностранных сервисов. Это приведет к оттоку капитала за рубеж и раздражению среди обычных геймеров, которые привыкли к качественному зарубежному контенту.

В свою очередь, несоответствие требованиям маркировки даст властям повод к запрету на распространение, продажу и рекламу определенных игр в стране. Наконец, прозрачность экспертизы остается под вопросом: неясно, кто и на каких условиях станет ее проводить.

По мнению РВИ, предложенные меры скорее задушат игровую индустрию в России, нежели помогут ей развиваться.

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Источник: Организация РВИ
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