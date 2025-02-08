Герои Kingdom Come: Deliverance 2 заговорили на русском языке

Kingdom Come: Deliverance 2 получила два варианта русской озвучки: дубляж и закадровый голос. Второй вариант подойдет для тех, кто хочет слышать не только перевод, но и оригинальные голоса и интонации.

Озвучка была сделана энтузиастами с помощью нейросетей. Скачать ее можно бесплатно по ссылке. Похоже, что пользователям в комментариях результат понравился — они благодарят авторов за проделанный труд. Также некоторые пишут, что озвучку пока не получается скачать из-за наплыва желающих.