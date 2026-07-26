God of War: Laufey выйдет 16 февраля 2027 года

Новая игра во вселенной God of War, получила точную дату релиза — это будет экшен приключение с системой hack and slash, разработанная компанией Santa Monica Studio при поддержке издательства Sony Interactive Entertainment.

Главной героиней игры стала Фэй, вторая жена Кратоса и мать Атрея, которая после смерти попадает в загробный мир богов и обнаруживает, что её планы по защите мужа и сына оказались под угрозой.

God of War: Laufey выйдет 16 февраля 2027 года на PlayStation 5 — уже сейчас ее можно добавить в желаемое в PS Store.