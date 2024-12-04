Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 14:28

Системные требования новой игры про Индиану Джонса разочаровали игроков

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото MachineGames

Для Indiana Jones and the Great Circle опубликованы полные системные требования. Скоро фанаты франшизы отправятся в свое первое приключение — на поиски компьютера, который потянет столь требовательную игру.

Для высоких настроек графики в 1440p/60FPS понадобятся процессор уровня Intel Core i7-12700K c 32 Гб оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti с 12 Гб памяти. Для низких настроек в 1080p/60FPS нужны как минимум процессор уровня Intel Core i7-10700K с 16 Гб оперативной памятии и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 Super с 8 Гб видеопамяти.

Indiana Jones and the Great Circle. Раскрыто, сколько места занимает Indiana Jones and the Great Circle на диске

Системные требования для Indiana Jones and the Great Circle существуют в двух вариантах — без трассировки лучей и с полным рейтрейсингом. Чтобы насладиться всеми визуальными достоинствами игры, конечно, лучше выбрать второй вариант.

Системные требования Indiana Jones and the Great Circle

Минимальные требования (1080p, 60 кадров/с, низкие настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит)
Процессор: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 3600
Видеокарта: RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580
Оперативная память: 16 Гбайт
Место на диске: 120 Гбайт на SSD

Рекомендуемые требования (1440p, 60 кадров/с, высокие настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит);
Процессор: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700
Видеокарта: RTX 3080 Ti / AMD Radeon RX 7700 XT
Оперативная память: 32 Гбайт
Место на диске: 120 Гбайт на SSD

Требования «Ультра» (4K, 60 кадров/с, максимальные настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит)
Процессор: Intel Core i7-13900K / AMD Ryzen 7 7900X
Видеокарта: RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT
Оперативная память: 32 Гбайт
Место на диске: 120 Гбайт на SSD

Системные требования с полной трассировкой лучей

Минимальные требования (масштабированное 1080p, 60 кадров/с, низкие настройки графики, DLSS 3 в режиме «Качество»)

ОС: Windows 10 (64 бит)
Процессор: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 3600
Видеокарта: RTX 4070
Оперативная память: 16 Гбайт
Место на диске: 120 Гбайт на SSD

Рекомендуемые требования (масштабированное 1440p, 60 кадров/с, высокие настройки графики, DLSS 3 в режиме «Баланс»)

ОС: Windows 10 (64 бит)
Процессор: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700
Видеокарта: RTX 4080
Оперативная память: 32 Гбайт
Место на диске: 120 Гбайт на SSD

Требования «Ультра» (масштабированное 4K, 60 кадров/с, максимальные настройки графики, DLSS 3 в режиме «Производительность»)

ОС: Windows 10 (64 бит)
Процессор: Intel Core i9-13900K / AMD Ryzen 7 7900X
Видеокарта: RTX 4090
Оперативная память: 32 Гбайт
Место на диске: 120 Гбайт на SSD

Релиз игры назначен на 9 декабря 2024 года на ПК и Xbox Series.

Источник: 3dnews
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин впервые вышел на лед после травмы
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
«Спартаку» нужно сбросить балласт, «Краснодару» необходим дублер Кордобе, «Зениту» – новые Вендел и Клаудиньо. Кого надо купить этой зимой топ-клубам РПЛ
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Разработчики пытаются спасти S.T.A.L.K.E.R. 2 — вышел новый патч

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости