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Разработчики пытаются спасти S.T.A.L.K.E.R. 2 — вышел новый патч

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

Чтобы не пришлось еще сильнее краснеть перед фанатами, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 активно выпускают патчи с исправлениями — за последнюю неделю появился уже третий. Размер обновления составляет внушительные 23 Гб.

С его помощью устранили ряд важных проблем: вылеты и утечки памяти, баги, связанные с миссиями, и отсутствие сохранений после «жесткой» перезагрузки системы.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Застряли на одной из миссий? Новый патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 поможет это исправить

Также пофиксили ошибки с растягиванием тел мутантов и блокировкой дверей NPC, повысили чувствительность камеры и прицела и отключили параметры сглаживания и ускорения мыши. Полный список изменений есть на странице в Steam.

Источник: TG-канал ИГРОВЫЕ НОВОСТИ
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