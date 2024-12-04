Третью часть не превзойти — авторы «Ведьмака 4» согласились с фанатами

Вряд ли получится сделать что-то лучше «Ведьмака 3», посчитал один из игроков и поделился своим мнением в соцсетях. На его пост ответил геймдиректор CD Projekt RED Себастьян Калемба и... неожиданно согласился.

«Мы не планируем превзойти 3 часть, — написал он. — Наша цель в том, чтобы по крайней мере соответствовать этому наследию». В CD Projekt RED считают важным оставаться верными оригиналу. Это не значит, что игра получится плохой — разработчики по-прежнему будут трудиться в поте лица, чтобы фанаты не остались разочарованными.