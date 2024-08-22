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Сегодня, 23:06

Делимся готовым решением мини-игры с ключом в Hamster Kombat на 23 августа

Евгения Воскресенская
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Прохождение мини-игры с ключом в «Хамстер Комбат» на 22-23 августа уже в открытом доступе.

Мини-игра — одна из основных активностей в «Хомяке». И, пожалуй, самая занимательная. Узнайте, как одержать в ней победу и стать обладателем ключа, который в дальнейшем увеличит ваш шанс на получение реальной прибыли.

Шаг 1.

У вас есть два варианта: сыграть самостоятельно или положиться на готовое прохождение, которое появляется около 23:00. Что бы вы ни выбрали, нажимайте на поле «Мини-игра» в главном меню — затем выбирайте «Играть».

Шаг 2.

Во время игры посматривайте на таймер, иначе можно не уложиться в отведенное время. Ключ, который вы видите перед собой, — это и есть ваш будущий приз. Осталось только переместить его на несколько клеток вправо.

Конечно, не все так просто: поле уже занято японскими свечами и вам придется постараться, прежде чем путь для ключа станет свободен.

В первое время головоломка может показаться чересчур сложной. Советуем использовать несколько попыток или посмотреть готовое прохождение на видео.

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