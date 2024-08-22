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Сегодня, 22:00

Взломан секретный шифр дня в Hamster Kombat на 22-23 августа

Евгения Воскресенская
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Пора вбивать секретный код азбуки Морзе для «Хомяка» на 22.08 — 23.08:

C = . — .
L = . — . .
O = — — —
N = .
E = .

Надоело тапать хомяка часами? Свежий шифр — отличный повод заглянуть в приложение и заработать 1 000 000 монет. Рассказываем, как это работает.

С чего начать ввод шифра в Hamster Kombat

Во-первых, актуальный шифр для Hamster Kombat нужно раздобыть — отслеживать его появление стоит после 22:00 по мск. Эта информация легко находится в Сети. А во-вторых, стоит освежить в памяти принцип кодирования азбуки Морзе. Привычный алфавит в ней заменяется на точки и тире.

Как вводить шифр в «Хомяке»

Дождитесь загрузки приложения и поищите глазами кнопку «Ежедневный шифр». Когда она активирована, фон за хомяком меняет свой цвет с синего на красный.

1. Если быстро тапнуть по экрану, высветится точка (.)
2. Если подольше задержать палец на экране, высветится тире (—)

Что делать, если не получается ввести ежедневный шифр в «Хамстер Комбат»

С практикой вы будете тратить на секретный шифр не больше минуты! Ошибок может быть несколько: возможно, вы в спешке забыли подождать, пока появятся набранные буквы или, напротив, вводили код слишком медленно.

Возможно, шифр уже устарел — тогда стоит поискать новый. Или произошел сбой в приложении — все-таки вы не единственный, кто хочет получить миллион.

Хомяк. Открылось комбо в «Хомяке» (Hamster Kombat) на 22-23 августа
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