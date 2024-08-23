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Сегодня, 15:06

Определено комбо дня в Hamster Kombat на 23-24 августа

Евгения Воскресенская
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Успевайте собрать три секретные карточки из «Хамстер Комбат» на 23.08 — 24.08.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 23-24 августа.

Margin trading x50 — раздел Markets
Sleeping hamster — раздел Specials
Negotiations with partners — раздел Specials

Как открыть все три карты из комбо 23-24 августа

Для открытия карточки Margin trading x50 из раздела Markets необходимо прокачать карточку Margin trading x30 до 8 уровня и карточку Legal opinion до 6 уровня. А вот для покупки карточек Sleeping hamster и Negotiations with partners из раздела Specials не требуется никаких дополнительных условий.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Это набор из 3 внутриигровых карт — ни больше ни меньше. С ними можно получать + 5 000 000 монет ежедневно! Около 15:00 по Москве информация о том, какие карты входят в актуальное комбо, появляется в свободном доступе.

Спустя сутки она потеряет актуальность, поэтому не откладывайте активацию комбо в долгий ящик и следите за обновлениями.

Карты распределены по 5 разделам: PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials. Нужно запоминать не только названия карт но и разделов.

Полученные монетки можно потратить на новые карточки — таким образом аккаунт раскрутится быстрее и шансы на получение реальной прибыли увеличатся.

Как собирать комбо дня в Hamster Kombat

Дополнительно скачивать ничего не нужно: «Хомяк» доступен в мессенджере Telegram. Когда игра загрузится, вы увидите две кнопки: Mine и «Комбо». Обе перекинут в разделы с карточками.

Нашли карточку из комбо? Отлично, теперь предстоит ее купить или повысить до нужного уровня. Рекомендуем не пропускать ежедневный шифр — он подкинет дополнительный миллион монет, который можно потратить на комбо.

Некоторые карты из набора могут быть заблокированы — чтобы снять ограничение, вас попросят улучшить другие карточки или привлечь рефералов.

Хомяк. Делимся готовым решением мини-игры с ключом в Hamster Kombat на 23 августа
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