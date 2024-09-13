Опубликован секретный шифр для Hamster Kombat на 13-14 сентября

Обнаружен секретный шифр для Hamster Kombat на 13-14 сентября.

I: • •

N: — •

T: —

E: •

R: • — •

E: •

S: • • •

T: —

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Ежедневно все пользователи приложения получают возможность получить один миллион монет. Для этого необходимо ввести слово, закодированное при помощи азбуки Морзе — шифра, состоящего из точек и тире.

Как правильно ввести шифр в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Кнопка станет красной — это значит, что по ней можно отбивать код:

1. Точка (.) — короткий тап.

2. Тире (-) — длинный тап.

3. Между буквами слова нужно делать небольшие паузы.