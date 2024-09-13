Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:01

Опубликован секретный шифр для Hamster Kombat на 13-14 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Обнаружен секретный шифр для Hamster Kombat на 13-14 сентября.

I: • •
N: — •
T: —
E: •
R: • — •
E: •
S: • • •
T: —

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Ежедневно все пользователи приложения получают возможность получить один миллион монет. Для этого необходимо ввести слово, закодированное при помощи азбуки Морзе — шифра, состоящего из точек и тире.

Как правильно ввести шифр в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Кнопка станет красной — это значит, что по ней можно отбивать код:

1. Точка (.) — короткий тап.
2. Тире (-) — длинный тап.
3. Между буквами слова нужно делать небольшие паузы.

Читайте также
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Путин назначил Ираду Зейналову послом РФ в Республике Маврикий
Какие трансферные сделки в РПЛ сорвались и почему
В ЕС отреагировали на слова Путина об ударах западным оружием по РФ
В Кремле оценили вероятность разрыва дипотношений с Лондоном
Популярное видео
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости