«Сталкер 2» будет рассчитан на новичков, но с отсылками для олдов

Разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 опубликовали новые скриншоты и раскрыли некоторые детали о проекте.

Оказалось, что игра в первую очередь будет рассчитана на новичков, еще не знакомых с серией — хотя для «ветеранов» виртуальной ЧЗО заготовлено немало отсылок. Впрочем, это не значит, что сиквел будет простым.

Напротив — авторы позволят игрокам самостоятельно исследовать мир и ошибаться. Ближайший показ S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на выставке Tokyo Game Show, которая пройдет с 26 по 29 сентября.