«Денди 2 PRO» с Авито — Мэддисон высмеял будущую российскую консоль

Известный стример Maddyson отреагировал на новости о возможном появлении российской консоли, шутливо предложив стать консультантом при ее создании. Больше того, по его мнению, назвать приставку следует «Денди 2 PRO» и собирать ее из запчастей с Avito, которые будет подбирать блогер Maddy MURK.

С играми еще проще — консоль должна сама скачивать их с Rutracker. Нетрудно предположить, что на самом деле Maddyson отнесся к новостям скептически.