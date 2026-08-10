Разработчик Doom заявил, что Microsoft «не понимает игры»

Ведущий программист id Software Крис Хейс раскритиковал руководство Xbox и Microsoft после масштабных сокращений в студии, разработавшей серию Doom. В интервью подкасту Auf ein Bier он заявил, что руководство корпорации, по его мнению, «в корне не понимает искусство» и «не понимает игры». Хейс работает в id Software с 2010 года.

Разработчик отметил, что после сокращений студия лишилась значительной части сотрудников, а отдельные направления оказались серьезно ослаблены. По словам Хейса, создание AAA-проекта уровня прежних игр id Software с существенно меньшей командой становится крайне сложной задачей. Он также заявил, что сотрудникам пока не объяснили, как именно должна измениться структура производства после сокращений.

Хейс связал проблему с подходом крупной корпорации к игровой разработке. По его мнению, создание видеоигр требует многолетней работы и не всегда укладывается в логику краткосрочных финансовых показателей. Разработчик также заявил, что решения Microsoft негативно повлияли на моральное состояние команды id Software.

При этом руководство id Software ранее выступило с более оптимистичной оценкой ситуации. Глава студии Хьюго Мартин заявил, что сообщения о фактическом «разгроме» команды преувеличены. По его словам, id Software сохранила ключевых специалистов, продолжает сотрудничать с разработчиками движка id Tech и намерена работать над новыми проектами.

Сокращения в id Software стали частью масштабной реструктуризации игрового подразделения Microsoft летом 2026 года. По данным профильных СМИ, студия потеряла около половины сотрудников. Изменения произошли после выхода DOOM: The Dark Ages и затронули в том числе специалистов технических и вспомогательных подразделений.

Виталий Климов