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13 августа, 03:50

В Genshin Impact открыли Снежную — седьмую страну Тейвата

В версии 7.0 игрокам Genshin Impact стала доступна Снежная.
Фото HoYoverse

HoYoverse выпустила обновление 7.0 «Everwinter Without Mercy» для ролевой игры Genshin Impact. Главной новинкой стала Снежная — новая страна Тейвата, к которой Путешественник направился после событий предыдущих регионов. Обновление стало доступно 12 августа.

Вместе со Снежной в игре продолжилась основная сюжетная линия. Игрокам открыли первую и вторую главы седьмой главы заданий Архонтов — «Everwinter Without Mercy» и «Nocturne of Departed Souls». Исследование региона связано с заснеженными равнинами, новыми противниками, подземельями и другими активностями.

Одной из новых механик стало «Око Грайи» — устройство, сопровождающее героя во время путешествия по Снежной. С его помощью можно вызывать поезда для перемещения между городами, пользоваться некоторыми функциями прямо во время поездки и создавать специальные объекты, помогающие при исследовании региона.

Версия 7.0 также добавила новых игровых персонажей. В первой части обновления стала доступна Одетта, а среди новых героев представлен Алеша. Одновременно HoYoverse добавила новое оружие, артефакты, противников и награды за исследование Снежной.

Genshin Impact вышла в 2020 году. Это приключенческая ролевая игра с открытым миром, действие которой происходит в Тейвате. С выходом Снежной игрокам стала доступна седьмая страна мира игры.

Виталий Климов

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