Промокоды Clash Royale на август 2026 года

Список промокодов Clash Royale к августу 2026 года обновился. К проверенным PRINCESSEVO! (украшение баннера «Frozen & Fearless» и рамка «Freeze!») и MINIONHORDE! добавился ROYALEAFFAIR. Код FIREANDICE!! перешел в разряд истекших. Комбинации TRUSTYTURRET, WHENHOGSFLY! и REINABARRIGA часть июльских трекеров все еще указывает как рабочие, но независимого подтверждения на август у них нет. Восклицательные знаки в кодах обязательны. Погашение проходит в Supercell Store: авторизоваться тем же Supercell ID, что и в игре, найти поле погашения магазинного кода и подтвердить отправку. Помимо кодов, на 1 августа в магазине выложены бесплатные награды: эмоция Hog Rider Flex с 30 эпическими дикими картами, эмоция Goblin Referee Red Card, 50 000 золота и эмоция Princess Snoring. Погашение доступно после прохождения обучения.