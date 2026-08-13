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13 августа, 21:34

Darksiders 4 и новая Kingdom Come выйдут в 2027/28 финансовом году

Darksiders 4 разрабатывает студия Gunfire Games.
Фото THQ Nordic

Embracer Group обозначила сроки выхода Darksiders 4 и следующей игры во франшизе Kingdom Come. Оба проекта планируется выпустить в 2027/28 финансовом году, который для компании продлится с апреля 2027-го по март 2028 года. Информация появилась 13 августа в квартальном отчете Embracer.

Новая Kingdom Come разрабатывается Warhorse Studios. В документах Embracer проект пока обозначается просто как Kingdom Come: издатель не раскрыл окончательное название и не называл игру третьей номерной частью. На официальном сайте Warhorse также говорится, что студия продолжит развивать мир Kingdom Come: Deliverance, однако подробности следующего проекта пока не представлены.

Darksiders 4 разрабатывает Gunfire Games. Игра продолжит события оригинальной Darksiders и вновь будет посвящена четырем Всадникам Апокалипсиса. Разработчики заявили возможность выбрать одного из Всадников, каждый из которых получит собственное оружие и стиль боя. Проект выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В том же финансовом периоде Embracer ожидает релиз Tomb Raider: Catalyst от Crystal Dynamics. Компания рассчитывает начиная с 2027/28 финансового года выпускать не менее двух крупных игр с полной экономической отдачей ежегодно.

В текущем 2026/27 финансовом году крупными релизами подразделения Fellowship Entertainment станут Metro 2039 и Tomb Raider: Legacy of Atlantis, выход которых ожидается в феврале 2027 года.

Виталий Климов

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