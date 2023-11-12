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Увидим ли мы Майкла из GTA 5 в новой игре? Главные слухи о GTA 6

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Фото reddit
Игра, которую ждут все, вне зависимости от жанровых предпочтений.

С момента выхода GTA 5 и заявлений о начале разработки шестой части проект успел обрасти феноменальным количеством слухом. От сказочных историй про размер в 750 гигабайт и стоимость в 15 тысяч рублей до вполне реалистичных и, в какой-то мере, правдоподобных. Здесь мы собрали все самые интересные слухи, которые вполне могут оказаться правдивыми в новой Grand Theft Auto.

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Главные герои GTA 6

Главные герои GTA 6 открылись свету после, наверное, самого масштабного слива в истории современной игровой индустрии — в сети появились кадры и видео с одним из производственных билдов игры. Так мы узнали, что протагонистами шестой части станут Люсия и Джейсон.

Предполагаемый вид главных героев GTA 6.
Фото artstation.com/hossein_diba

В дуэте Люсия займет роль «мозга» — девушка будет заниматься планированием операций, а также заниматься техникой и компьютерными взломами.

Роль Джейсона же будет знакомой для любителей серии — персонаж может получиться типичным психом-социопатом, который по уровню своего безумия может переплюнуть даже Тревора из GTA 5. Джейсон может быть похожим и на Клода — главного героя из третьей части серии.

Если верить утечкам, то между персонажами можно будет переключаться в любой момент и даже взять любого из них на задание — может быть, это также откроет геймерам возможность для кооперативного прохождения.

Возможный сюжет GTA 6

Самым главным и не утихающим вопросом касательно сюжета игры являются отношения между героями. Очень долго ходили слухи, что Люсия и Джейсон — родственники, однако относительно недавно появилась другая информация.

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В начале игры нам покажут Люсию, которая выходит из тюрьмы за крупное преступление. Девушка планирует совместное с Джейсоном ограбление, во время организации которого парочка влюбляется друг в друга. Не исключено, что протагонисты шестой части — это некий современный взгляд на известных Бонни и Клайда, которые были реальными преступниками-влюбленными.

Все главные действия игры будут происходить в аналоге Майами, поэтому вероятнее всего мы снова сможем увидеть старый добрый Вайс-сити.

Оружие в GTA 6

Предполагаемый список оружия в GTA 6.
Фото Соцсети

Арсенал новой части будет не только богатым, но и пополнится новым для серии оружием. Речь сейчас о гарпуне. В опубликованных сливах можно подробно разглядеть оружие, которое появится в GTA 6, однако его вряд ли будет так мало — в сети были слухи, что у каждого оружия будет своя марка и производитель, что в теории может расширить количество доступного в игре оружия.

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Графика в GTA 6

С момента выхода GTA 5 технологии развились настолько далеко, что удивить геймеров будет очень сложно. И, если верить слухам, у GTA это получится. В игре обещают реалистичный океан, волны которого будут генерироваться нейросетью; новая и более правдоподобная система анимации персонажей, которая прибавит игре реализма. Мир Вайс-Сити будет оживленным и полным людей.

Прочие фишки GTA 6

Из других слухов, которые нельзя отнести под отдельную категорию, но которые точно достойны упоминания:

— в игре вернут спортивный зал на манер GTA: San Andreas; можно будет худеть или качаться и выполнять мини-игры;
— в мире GTA 6 игроку будут доступны не менее 157 открытых зданий — от магазинов и ресторанов до квартир и забегаловок;
— продвинутая версия тюнинга автомобилей также посетит GTA 6: можно будет подробно заниматься не только внешней отделкой машин, но и более детально погрузиться во внутреннюю начинку транспорта;
— Джейсон, возможно, будет профессиональным механиком;
— возможно появление персонажей из предыдущих частей — об этом намекнул актер, озвучивший Майкла в GTA 5; может быть, именно он и появится в GTA 6.

GTA 5. В GTA 6 может появиться Майкл из GTA 5 — на это намекнул актер озвучки персонажа

Когда выйдет первый трейлер GTA 6

Трейлер GTA 6 выйдет уже в декабре 2023 года — возможно, его покажут на «The Game Awards» 7 декабря. Там же геймеры смогут узнать и дату релиза игры.

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